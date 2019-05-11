Картины Айвазовского решили пока не поднимать с затонувшего у Крыма судна

Работы, предположительно, кисти великого художника покоятся под двухметровым слоем ила на дне Чёрного моря.

Более 10 картин, среди которых, скорее всего, полотна Ивана Айвазовского, остались на затонувшем у побережья Крыма пароходе "Генерал Коцебу". Работы по подъёму артефактов приостановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на главу поисковой экспедиции.

— Велика вероятность, что при подъёме мы их (картины. — Прим. Лайфа) утратим. Хотя шанс [сохранить] всегда есть, — сказал руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.

Также он отметил: авторство картин пока не подтверждено. Картины сначала нужно очистить от толстого слоя ила.

— Нужно провести масштабную операцию: вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин, — отметил Дунаев.

Напомним, картины нашли у побережья Крыма около года назад в каютах парохода "Генерал Коцебу". Об этом писал Лайф.

Поиски судна велись на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

Двухпалубный "Генерал Коцебу" был первым пароходом, который прошёл по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. Среди участников российской делегации отмечен и Айвазовский. Художнику было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал.

В 1895 году пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.