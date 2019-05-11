На Камчатке медведь ограбил путешественников и унёс всю их еду

Несмотря на наличие оружия, мужчины не стали стрелять в хищника, чтобы вернуть своё имущество.

Медведь, вышедший на трассу Петропавловск-Камчатский — Мильково, обокрал группу остановившихся мужчин. Он залез в кузов пикапа и вытащил контейнер с запасом провизии, о чём сами путешественники вздыхают за кадром.

— Вверх! Паша, ну бабахни ты… чё ты? Утащит ящик. Там жрачка вся наша — комментирует видео один из ограбленных.

В итоге зверь с добычей убежал в лес.

Только сегодня Лайф показывал другое видео с медведями в главной роли. Двое косолапых устроили схватку на заднем дворе дома в американском штате Нью-Джерси.