На Камчатке медведь ограбил путешественников и унёс всю их еду

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На Камчатке медведь ограбил путешественников и унёс всю их еду

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Несмотря на наличие оружия, мужчины не стали стрелять в хищника, чтобы вернуть своё имущество.

Медведь, вышедший на трассу Петропавловск-Камчатский — Мильково, обокрал группу остановившихся мужчин. Он залез в кузов пикапа и вытащил контейнер с запасом провизии, о чём сами путешественники вздыхают за кадром.

Вверх! Паша, ну бабахни ты… чё ты? Утащит ящик. Там жрачка вся наша — комментирует видео один из ограбленных.

В итоге зверь с добычей убежал в лес.

Только сегодня Лайф показывал другое видео с медведями в главной роли. Двое косолапых устроили схватку на заднем дворе дома в американском штате Нью-Джерси.

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