В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом сообщается в проекте постановления, который зарегистрирован на сайте украинского парламента.
В документе говорится, что провести мероприятие по вступлению в должность предлагается в два этапа, первый из которых — 19 мая в сессионном зале парламента, а второй — на стадионе 3 июня, куда будут приглашены общественность и иностранные гости.
— Во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь, — говорится в сообщении.
Каплин также предлагает, чтобы Зеленский после вступления в должность главы государства ежегодно отчитывался перед народом на стадионе.
Напомним, что на Украине до сих пор не могут определиться с датой инаугурации. Украинские парламентарии настаивают на одной дате, Владимир Зеленский — на другой, но при этом избранный президент должен официально вступить в должность главы государства в течение 30 дней после обнародования официальных результатов и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.
Сам Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая.
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