В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

А после вступления в должность главы государства ему предлагается ежегодно отчитываться перед народом также в спорткомплексе.

Депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом сообщается в проекте постановления, который зарегистрирован на сайте украинского парламента.

В документе говорится, что провести мероприятие по вступлению в должность предлагается в два этапа, первый из которых — 19 мая в сессионном зале парламента, а второй — на стадионе 3 июня, куда будут приглашены общественность и иностранные гости.

— Во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь, — говорится в сообщении.

Каплин также предлагает, чтобы Зеленский после вступления в должность главы государства ежегодно отчитывался перед народом на стадионе.

Напомним, что на Украине до сих пор не могут определиться с датой инаугурации. Украинские парламентарии настаивают на одной дате, Владимир Зеленский — на другой, но при этом избранный президент должен официально вступить в должность главы государства в течение 30 дней после обнародования официальных результатов и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.

Сам Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая.