Рязанец с головой провалился в яму с нечистотами

Также из-за аварии, которая произошла 10 мая, просел грунт и повреждения получили три автомобиля.

Житель Рязани с головой провалился в яму с нечистотами после прорыва коллектора. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается выбраться из огромной лужи с канализационными стоками. Предположительно, он упал в неё с велосипеда.

Авария, в результате которой провалился грунт на одной из улиц, произошла около 2:30 ночи 10 мая. Как уточнили в мэрии города, в результате прорыва коллектора повреждения получили три машины. Восстановительные работы планируют завершить сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что в Перу молодой человек засмотрелся в смартфон и провалился в канализацию.