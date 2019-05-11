Рязанец с головой провалился в яму с нечистотами

Житель Рязани с головой провалился в яму с нечистотами после прорыва коллектора. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается выбраться из огромной лужи с канализационными стоками. Предположительно, он упал в неё с велосипеда.
Авария, в результате которой провалился грунт на одной из улиц, произошла около 2:30 ночи 10 мая. Как уточнили в мэрии города, в результате прорыва коллектора повреждения получили три машины. Восстановительные работы планируют завершить сегодня вечером.
Ранее сообщалось, что в Перу молодой человек засмотрелся в смартфон и провалился в канализацию.
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