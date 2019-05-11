Крым стал ещё популярнее среди украинских туристов

Однако, по словам местных чиновников, многие граждане Незалежной до сих пор не решаются на отдых из-за боязни преследований.

Поездки на отдых в Крым становятся всё популярнее среди украинских граждан. Они часто делятся впечатлениями от поездок на полуостров в социальных сетях. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

— У украинцев становится модным поехать на отдых в Крым и объявить об этом во всеуслышание, в том числе через соцсети, — сказал Черняк в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что в Крыму отдыхают как простые граждане Украины, так и политики.

— На Украине все надеются, что с уходом (президента Петра) Порошенко уйдёт и время националистов, а значит, можно будет спокойно, не боясь преследования у себя в стране, ездить отдыхать в Крым, — сказал Черняк.

На днях Лайф сообщал, что депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" фотографии отдыха с женой в Крыму.

Ранее Лайф сообщал, что в майские праздники на крымской границе пришлось усиливать охрану: поток украинских туристов увеличился в несколько раз.