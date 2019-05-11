Выборы главы церкви изначально хотели перенести на середину июня из-за секс-скандала.

Митрополит Прусский Элпидофор стал архиепископом Америки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Фанара — резиденции Константинопольского патриарха.

Там также добавили, что совет американской архиепископии направил письмо, в котором просил отложить избрание главы церкви, но, как отмечается, это всего лишь рекомендация.

Ранее сообщалось, что выборы архиепископа Америки переносятся из-за секс-скандала и должны были состояться 10–15 июня.

Глава Греческой православной архиепископии Америки 91-летний Димитрий 4 мая после встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем подал прошение об отставке. Синод Константинопольской церкви принял отставку на заседании 9 мая.