В Подмосковье кейс с инструментами на могиле героя России приняли за бомбу

Охранника кладбища напугал неизвестный предмет, и он сразу позвонил в экстренные службы.

В Московской области произошёл инцидент на Николо-Архангельском кладбище. Там на могиле Героя России Александра Богомолова увидели предмет, похожий на бомбу.

Как стало известно Лайфу, тревогу забил охранник кладбища. Он увидел нечто подозрительное на могиле и сразу позвонил по номеру 112. На место ЧП приехали экстренные службы.

Однако проверка показала, что угрозы нет. Оказалось, что это забытый кейс с инструментами — мастера там ремонтировали ограду.

Александр Богомолов занимал пост начальника отдела спецназначения "Ворон" Управления ФСБ РФ по Воронежской области. Он был участником миротворческой миссии в Косове, двух чеченских операций, участвовал в освобождении заложников в "Норд-осте" и в Беслане.