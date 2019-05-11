В Подмосковье кейс с инструментами на могиле героя России приняли за бомбу

В Московской области произошёл инцидент на Николо-Архангельском кладбище. Там на могиле Героя России Александра Богомолова увидели предмет, похожий на бомбу.
Как стало известно Лайфу, тревогу забил охранник кладбища. Он увидел нечто подозрительное на могиле и сразу позвонил по номеру 112. На место ЧП приехали экстренные службы.
Однако проверка показала, что угрозы нет. Оказалось, что это забытый кейс с инструментами — мастера там ремонтировали ограду.
Александр Богомолов занимал пост начальника отдела спецназначения "Ворон" Управления ФСБ РФ по Воронежской области. Он был участником миротворческой миссии в Косове, двух чеченских операций, участвовал в освобождении заложников в "Норд-осте" и в Беслане.
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