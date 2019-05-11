Аэропорт Риги предложили назвать именем работавшего на нацистов инженера

По мнению авторов петиции, так гости страны узнают о значительном вкладе латвийцев в мировую авиацию.

В Латвии начали сбор подписей, чтобы присвоить аэропорту Риги имя латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса, который в годы Второй мировой войны работал над созданием самолётов для люфтваффе (ВВС Третьего рейха). Соответствующую петицию опубликовали на сайте общественных инициатив Manabalss.lv.

Один из авторов инициативы — Янис Адиянс считает, что аэропорт — визитная карточка страны, а с именем инженера рижский аэропорт уже не будет таким безликим.

"Интерфакс" сообщает, что родившийся ещё в Российской империи Ирбитис конструировал самолёты в годы независимости Латвии. Когда страна находилась под оккупацией нацистской Германии, Ирбитис стал работать на немецкий концерн Messerschmitt AG. После Второй мировой войны инженер переехал в Канаду, где скончался в 1997 году.

Ранее в Правительстве РФ сообщили, как пройдёт процесс присвоения имён выдающихся людей российским аэропортам.