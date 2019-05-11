В Сочи маршрутка въехала в столб посреди дороги, пострадало 11 человек

По предварительной информации, препятствием оказался расположенный посреди трассы выход вентиляционной шахты.

Одиннадцать человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с маршруткой в Сочи. Об этом сообщает издание "Кубань 24" со ссылкой на отдел пропаганды ОГИБДД УВД по городу.

Как отметили в ведомстве, 52-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter во время движения накануне вечером допустил наезд на препятствие. По предварительной информации, маршрутка врезалась в расположенный прямо посреди трассы вентиляционный столб.

В результате аварии было госпитализировано три человека, в том числе четырёхлетний ребёнок, ещё троим пассажирам назначили амбулаторное лечение, остальным помощь оказана на месте.

Ранее сообщалось, что под Саратовом в ДТП с автобусом погибло два человека.