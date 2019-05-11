Россияне переделали дорогущий Bentley в гусеничный "танк"

Читайте также

Россияне переделали дорогущий Bentley в гусеничный "танк"

10

На первых испытаниях из этого мутанта удалось выжать 50 км/ч, после серии доработок агрегат надеются разогнать до сотни.

<p>Кадры из видео: © youtube.com / <a href="https://www.youtube.com/channel/UC0lT9K8Wfuc1KPqm6YjRf1A" target="_blank"><strong>AcademeG</strong></a></p>

Автомобильный блогер AcademeG (Константин Заруцкий) из Санкт-Петербурга показал, как мастера смогли превратить комфортабельный Bentley Continental GT (стоимостью примерно 15 миллионов рублей) в вездеход.

<p>Кадры из видео: © youtube.com / <a href="https://www.youtube.com/channel/https://www.youtube.com/watch?v=taLvoVXFDmM" target="_blank"><strong>AcademeG</strong></a></p>

Результат безумного тюнинга назвали Bentley Ultratank. Транспортному средству предстоит ещё множество доработок. AcademeG признаётся, что в нём даже нет тормозов, а гусеницы иногда слетают на поворотах.

<p>Кадры из видео: © youtube.com / <a href="https://www.youtube.com/channel/https://www.youtube.com/watch?v=taLvoVXFDmM" target="_blank"><strong>AcademeG</strong></a></p>

Ранее Лайф рассказывал, как в Белоруссии скрестили Porsche с "Запорожцем", а в Великобритании из Volvo V70 сделали танк.

Сам AcademeG за свои видеообзоры попал в список самых высокооплачиваемых "ютуберов" России.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×