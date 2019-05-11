Правительство выделило 450 млн пострадавшим от пожаров в Забайкалье

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Правительство выделило 450 млн пострадавшим от пожаров в Забайкалье

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Фото: © РИА "Новости"

Огонь нанёс ущерб семнадцати населённым пунктам. Без крова осталось более ста семей.

Правительство РФ выделило 450 млн рублей из резервного фонда для компенсации тем, кто пострадал от природных пожаров в Забайкальском крае. Документ размещён на портале кабинета министров.

Эти средства пойдут на строительство и покупку жилья для тех, кто его лишился.

Напомним, пожары в Забайкалье бушуют уже почти месяц. Им способствует сильный ветер. Огонь нанёс ущерб 17 населённым пунктам. Без крова остались 122 семьи.

Также сгорели животноводческие хозяйства, зернохранилища, сельхозтехника. Ущерб в целом составляет около миллиарда рублей. В крае действует режим чрезвычайной ситуации.

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