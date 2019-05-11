Правительство выделило 450 млн пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Огонь нанёс ущерб семнадцати населённым пунктам. Без крова осталось более ста семей.

Правительство РФ выделило 450 млн рублей из резервного фонда для компенсации тем, кто пострадал от природных пожаров в Забайкальском крае. Документ размещён на портале кабинета министров.

Эти средства пойдут на строительство и покупку жилья для тех, кто его лишился.

Напомним, пожары в Забайкалье бушуют уже почти месяц. Им способствует сильный ветер. Огонь нанёс ущерб 17 населённым пунктам. Без крова остались 122 семьи.

Также сгорели животноводческие хозяйства, зернохранилища, сельхозтехника. Ущерб в целом составляет около миллиарда рублей. В крае действует режим чрезвычайной ситуации.