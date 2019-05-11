В подмосковном Чехове в пруду нашли труп мужчины

На грудной клетке и лице погибшего обнаружены синяки, раны и, предположительно, следы ударов.

В подмосковном Чехове в реке Теребенке нашли труп мужчины. Его вытащили из воды сотрудники спасательной службы. За происходящим следила полиция. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.

При первичном осмотре на грудной клетке и лице погибшего были обнаружены синяки, раны и следы ударов. Тело увезли в морг.

Всё время, пока шло извлечение, рядом находились рыбаки, которые продолжали невозмутимо ловить рыбу.

Ранее Лайф рассказывал, как полиция полдня искала в реке труп, оказавшийся в итоге куклой.