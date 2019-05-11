В Крыму спасли москвичку, повредившую ногу в горах

Спасатели эвакуировали туристку из Москвы, повредившую ногу во время прогулки в районе туристической тропы "Мисхорская" в горах Крыма. Об этом сообщил глава МЧС полуострова Сергей Шахов.
Как отметил министр, женщина повредила ногу, когда оступилась. По прибытии на место происшествия спасатели оказали пострадавшей первую помощь, а затем на носилках транспортировали её к автомобилю скорой помощи.
Уже потом москвичку доставили в Ялтинскую городскую больницу.
Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус скончался альпинист с Украины.
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