В Крыму спасли москвичку, повредившую ногу в горах

Женщине оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем доставили в Ялтинскую городскую больницу.

Спасатели эвакуировали туристку из Москвы, повредившую ногу во время прогулки в районе туристической тропы "Мисхорская" в горах Крыма. Об этом сообщил глава МЧС полуострова Сергей Шахов.

Как отметил министр, женщина повредила ногу, когда оступилась. По прибытии на место происшествия спасатели оказали пострадавшей первую помощь, а затем на носилках транспортировали её к автомобилю скорой помощи.

Уже потом москвичку доставили в Ялтинскую городскую больницу.

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