Грызлов заявил, что никакой капитуляции ЛНР и ДНР быть не может

По мнению полпреда, Киев не оставил Донецку и Луганску другого выбора, кроме самостоятельности и самозащиты.

Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил, что никакой речи о "капитуляции" Донецкой и Луганской народных республик быть не может.

Полпред отметил, что референдумы в Луганске и Донецке — это ответ на "вооружённый переворот, на подъём неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью".

— Это был ответ людей на грубое нарушение своих прав, на угрозу своей жизни. Это был ответ Донбасса на агрессию с Запада, — передаёт РИА "Новости" его слова.

По мнению Грызлова, Украина не оставила Донецку и Луганску другого выбора, кроме самостоятельности и самозащиты. В частности, Донецк получал от Киева только агрессию и требования сдаться.

Ранее Лайф сообщал, что в бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе.