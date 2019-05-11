Появилось видео с картинами Айвазовского на затонувшем у Крыма судне

Сейчас водолазы приостановили работу, так как есть вероятность повреждения артефактов.

Картины находятся на затонувшем у берегов Крыма пароходе "Генерал Коцебу" под толстым слоем ила. Это видно на кадрах, которые публикует "Говорит Москва".

Работы на этом судне начались ещё в июне 2018 года. В каютах обнаружили 10 картин. Авторство работ пока не подтверждено, но эксперты предполагают, что среди них могут быть полотна Ивана Айвазовского. Сейчас подъём артефактов приостановлен, так как есть риск повреждения картин.

Напомним, "Генерал Коцебу" — первый пароход, который прошёл по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. Он затонул у Крыма из-за столкновения с другим судном.