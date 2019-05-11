Зеленский решил отбирать кандидатов в министры через конкурс

По мнению советника избранного президента Украины, на первом этапе нужно отобрать "очень много" людей.

Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины будет формировать команду министров путём создания "номинационного комитета" из ключевых членов своей команды. Об этом в интервью порталу "Лига.net" заявил советник Зеленского и экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

— Он (Владимир Зеленский) формирует номинационный комитет из трёх-четырех, максимум, пяти ключевых членов своей команды. Они рассматривают всех претендентов по ряду заранее определённых критериев, — рассказал Данилюк.

Кандидатов также ждёт несколько собеседований. При этом необходимо собрать согласия со всех интервьюеров, чтобы принять "желательно, консенсусное решение".

На первом этапе, со слов Данилюка, придётся отобрать "очень много" людей. Поэтому сразу всех представителей власти не заменят.

— Если считать, то можно сбиться. Глава администрации президента, заместители. В Совет нацбезопасности и обороны, в МИД, СБУ, ГПУ. Плюс замы. Но не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов, — заявил советник Зеленского.

Напомним, что большинство кадровых решений, исходя из украинской конституции, президент обязан согласовывать с Верховной радой.

Также в планах Зеленского, как сообщал Лайф, — зачистка системы власти от представителей большого бизнеса.