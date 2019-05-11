Starbucks получила рекламу на $2,3 миллиарда из-за стакана в "Игре престолов"

Сэкономить рекордную сумму на рекламе удалось несмотря даже на то, что в кадрах сериала оказался не их стаканчик.

Появление стакана с кофе в сериале "Игра престолов" принесло международной сети Starbucks такой объём рекламы, за который бы пришлось выплатить 2,3 миллиарда долларов. Выгоду за упоминание в СМИ за аналитиков сети кофеен посчитали в маркетинговой компании Hollywood Branded, сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что ассоциация у людей кофейных стаканов с сетью Starbucks является свидетельством силы бренда, ведь в сериале демонстрировался кофе другой сети.

Напомним, в четвёртой серии финального сезона "Игры престолов" в кадр попал современный картонный стаканчик кофе. В Starbucks не стали утверждать, что это не их стаканчик, а повернули ситуацию себе на пользу.

Создатели сериала сами посмеялись над киноляпом, однако кадры в серии всё-таки заменили.