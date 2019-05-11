Адвокат выяснил, в какую тюрьму перевели Марию Бутину

Россиянку ранее увезли из офиса шерифа Александрии, но куда именно она была направлена, не уточнялось.

Осуждённая в США гражданка России Мария Бутина была переведена в тюрьму города Ворсоу штата Виргиния. Об этом заявил её адвокат Роберт Дрисколл.

— Она находится в Northern Neck, — приводит слова адвоката РИА "Новости".

В уведомлении американской официальной тюремной базы ранее сообщалось, что россиянку перевели из офиса шерифа Александрии, но куда именно она была направлена, не уточнялось.

Напомним, Соединённые Штаты обвинили Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Изначально она отвергала обвинения, однако позднее признала вину в сговоре. По словам отца девушки, это она сделала из-за давления следствия. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы.