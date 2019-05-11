В Дагестане сели прошли через четыре посёлка

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В Дагестане сели прошли через четыре посёлка

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За последнее время из-за селевых потоков повреждены 111 домов. Жертв среди людей нет.

Сегодня в Гумбетовском районе Дагестана сошли новые селевые потоки. Они затронули посёлки Нижнее Инхо, Верхнее Инхо, Килятль и Читль.

— Частично повреждено 111 домов. Вследствие стихийного бедствия человеческих жертв нет, — рассказали журналистам в пресс-службе министерства.

Чрезвычайная ситуация там сохраняется со вчерашнего дня.

В Instagram ведомства появилось сообщение, что оперативные бригады проводят подомовой обход для уточнения нанесённого ущерба. По предварительной оценке, ущерб урожаю — около 36 млн рублей.

Лайф публиковал видео, как накануне потоками селевых вод в посёлке Нижнее Инхо буквально смывает машины и даже стадо коров.

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