В Дагестане сели прошли через четыре посёлка

Сегодня в Гумбетовском районе Дагестана сошли новые селевые потоки. Они затронули посёлки Нижнее Инхо, Верхнее Инхо, Килятль и Читль.
— Частично повреждено 111 домов. Вследствие стихийного бедствия человеческих жертв нет, — рассказали журналистам в пресс-службе министерства.
Чрезвычайная ситуация там сохраняется со вчерашнего дня.
В Instagram ведомства появилось сообщение, что оперативные бригады проводят подомовой обход для уточнения нанесённого ущерба. По предварительной оценке, ущерб урожаю — около 36 млн рублей.
Лайф публиковал видео, как накануне потоками селевых вод в посёлке Нижнее Инхо буквально смывает машины и даже стадо коров.
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