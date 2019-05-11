Киевский суд отказался заблокировать закон об украинском языке

Этот документ может создать условия дискриминации для других языков на территории Украины.

В окружном административном суде Киева отказались удовлетворять иск, инициатор которого требует не наделять украинский язык исключительными правами, сообщает "Интерфакс-Украина".

— Суд считает, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий спикера парламента, так как не было предоставлено ни одно доказательство в подтверждение такого обстоятельства, — цитирует издание решение суда.

Иск подавала общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". Она требовала, чтобы председатель Верховной рады Андрей Парубий не подписывал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В конце апреля Лайф сообщал, что Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Принять закон о языке пообещал действующий глава государства Пётр Порошенко. Его поддержал будущий президент Украины Владимир Зеленский. Однако советник Зеленского по международной политике Святослав Юраш назвал этот закон "кнутом" и предрёк негативные последствия.