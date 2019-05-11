В Москве похоронили композитора Евгения Крылатова

До этого в Доме композиторов прошла церемония прощания, куда пришли актёры, музыканты и телеведущие.

Композитора Евгения Крылатова похоронили сегодня на Митинском кладбище в Москве. Народный артист России покоится рядом со своей супругой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в столичном Доме композиторов состоялась церемония прощания. Гроб с телом композитора вынесли из здания под аплодисменты.

Среди тех, кто пришёл проститься, были поэт-песенник Юрий Энтин, композитор Игорь Крутой, актёр Александр Олешко, композитор Олег Иванов, телеведущий Андрей Малахов, певец Лев Лещенко.

Ранее об уходе из жизни композитора высказался президент РФ Владимир Путин.

Народный артист РФ, композитор Евгений Крылатов ушёл из жизни 8 мая в возрасте 85 лет из-за двусторонней пневмонии. Под музыку, написанную им, взрослело не одно поколение. "Колыбельная медведицы", "Крылатые качели", "Лесной олень".