Следователи возбудили дело по факту нападения собаки на ребёнка в Екатеринбурге

Инцидент произошёл вечером 9 мая. Мальчик получил множество ран и был отправлен в больницу.

Екатеринбургские следователи возбудили уголовное дело после случая, когда собака породы дратхаар напала на трёхлетнего ребёнка, сообщает региональное управление СК РФ.

Дело заведено по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал Лайф, хозяйка выгуливала собаку на детской площадке рядом с домом № 14 по улице Новаторов. На животном не было ни поводка, ни намордника.