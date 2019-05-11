Лазарев пообещал исполнить на русском свою песню с Евровидения

Музыкант также заверил поклонников, что сделает всё, чтобы достойно выступить и победить.

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе Евровидение-2019 с песней Scream, пообещал представить русскоязычную версию композиции. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК.

Отмечается, что сегодня прошла вторая репетиция полуфинала конкурса. Лазарев отметил, что во время очередного прогона были устранены все неточности и откорректирована часть декорации с водопадом. Певец добавил, что счастлив представлять Россию на Евровидении второй раз. Журналисты также спросили, согласится ли он это сделать в третий раз.

— Сейчас я не готов заглядывать так далеко в будущее, — сказал исполнитель, добавив, что сделает всё, чтобы достойно выступить и победить.

Напомним, Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Несмотря на то что боевики сектора Газа грозились сорвать мероприятие, подготовка к нему идёт по плану.