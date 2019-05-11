В Афганистане при взрыве бомбы погибло по меньшей мере 8 детей

Дети играли и случайно привели в действие опасное устройство, которое заложили боевики.

Сегодня утром в провинции Газни в Афганистане взорвалась бомба. Среди погибших — 8 детей. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники в органах безопасности страны.

Инцидент произошёл в 8:00 по местному времени. Во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство. Только двое из них отделались травмами.

Как говорится в сообщении, бомбу заложили боевики радикального движения "Талибан"* .

Как сообщал Лайф, накануне в Афганистане четыре ребёнка погибли и пять пострадали. Дети подорвались на фугасе.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда