Неизвестные открыли стрельбу в гостинице в Пакистане

В отеле могут находиться как минимум 70 человек, в их числе не менее 40 граждан Китая.

Вооружённые люди открыли огонь в пятизвёздочной гостинице Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар. Об этом сообщает газета Dawn, ссылаясь на правоохранителей Исламской Республики.

Территория гостиницы сейчас оцеплена полицией. По данным газеты, из района раздаётся шум перестрелки. Сообщается, что в отель проникло около четырёх боевиков. Издание Pakistan Today, в свою очередь, отмечает, что в здании находится как минимум 70 человек, в их числе не менее 40 граждан Китая.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что группа вооружённых людей напала на автобус в Пакистане и убила 14 человек.