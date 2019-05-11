В РПЦ призвали не связывать победу в ВОВ со Сталиным

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В РПЦ призвали не связывать победу в ВОВ со Сталиным

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Фото: © РИА "Новости"

По мнению митрополита Илариона, это заслуга всего народа, а Сталину она была приписана лишь из-за культа его личности.

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не приписывать победу в Великой Отечественной войне Иосифу Сталину.

Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика, — сказал священнослужитель в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит отметил, что личная роль Сталина в Великой Отечественной войне вызывает много споров. Многие выдающиеся военачальники из-за подозрений в измене были расстреляны. Страна фактически не была готова к нападению. Также он напомнил, что Сталин много раз игнорировал донесения о планируемом наступлении.

По мнению митрополита Илариона, победа в Великой Отечественной войне — это заслуга прежде всего народа, а Сталину она была приписана лишь из-за культа его личности. И сейчас возрождать этот культ не стоит.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске в День Победы установили памятник Сталину.

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