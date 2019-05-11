Власти Украины обвинили Россию в блокировке экономических зон в Чёрном море

По мнению украинского замминистра обороны, особенную активность Российская Федерация проявляет в западной части акватории.

Российские корабли под видом учений часто блокируют акваторию в Чёрном и Азовском морях. Об этом заявил на брифинге заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

— И то, что касается наших исключительных экономических зон, также постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации,— приводит слова Петренко канал "112".

По словам украинского замминистра, российские корабли часто появляются в западной части Чёрного моря.

— В то же время для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развёрнут комплект сил и средств ВМС ВС Украины, — добавил Петренко.

Он также подчеркнул, что контроль прохода через Керченский пролив "остаётся прерогативой" России. Накануне Лайф сообщал, что российские власти считают неуместными претензии украинской стороны насчёт пролива, в том числе заявленные в Международном трибунале по морскому праву.