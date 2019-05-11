Следователи проверили версию о гибели людей из-за багажа в сгоревшем SSJ-100

У пассажиров, которые находились в задней части воздушного судна, вообще не было шансов на спасение.

Информация, что эвакуация людей из горевшего самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево была затруднена из-за того, что люди забирали ручную кладь, не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, у людей, которые находились в задней части самолёта, не было шансов на спасение — некоторые не успели даже расстегнуть ремни и погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Часть пассажиров могла потерять сознание при ударе самолёта о посадочную полосу.

Сейчас продолжается работа по опознанию погибших, на данный момент опознанных нет.

Напомним, самолёт авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Лайф публиковал видео с пожаром из салона самолёта. По данным СКР, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.