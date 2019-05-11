Бритни Спирс вышла из зала суда босая

Поп-звезда Бритни Спирс вышла после заседания суда в Лос-Анджелесе босиком. Заседание, как передаёт портал TMZ, проходило в закрытом режиме. На нём обсуждалось состояние здоровья певицы.
Возле здания суда дежурили поклонники певицы с плакатами. Они призывали освободить Бритни и не назначать ей наказания.
Вот и Бритни просила суд ослабить контроль. Отметим, певица потеряла право самостоятельно распоряжаться финансами и опекать детей после срыва в 2008 году.
По итогам слушаний судья пришёл к выводу, что 37-летняя артистка по-прежнему должна получать медицинскую помощь, несмотря на 30-дневное пребывание в реабилитационном центре.
Сообщается также, что лекарства, которые она принимала годами, перестали давать эффект и врачи пытаются найти для неё новую комбинацию.
О том, что поп-звезда находится на грани нервного срыва и лечится в психиатрической клинике, Лайф сообщал месяц назад.
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