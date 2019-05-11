На лебедей Ромео и Джульетту в Химках напала бродячая собака

Умирающих птиц срочно передали ветеринарам. Сейчас лебеди находятся в реанимации.

Двух чёрных лебедей — Ромео и Джульетту и двух белых — Руслана и Людмилу, обитающих в пруду города Химки, сегодня едва не загрызла бездомная собака.

Как сообщили Лайфу, умирающих птиц срочно передали ветеринарам. Сейчас лебеди находятся в реанимации. Медики отмечают, что шансы выжить у них невелики.

В пруд птиц выпустили несколько дней назад. Местные жители любили подкармливать их и делать с лебедиными парами романтичные фото.

Ранее Лайф сообщал, что любимый гусь сына Фиделя Кастро трагически погиб в ДТП на Рублёвке.