В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

Сегодня в Казахстане в 18:00 по времени Нур-Султана (15:00 по Москве) стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты. Она продлится до 00:00 8 июня (21:00 7 июня по Москве). Восьмое число объявлено днём тишины.

На должность главы республики решением ЦИК претендуют семь кандидатов. Среди них Касым-Жомарт Токаев, которого руководящий страной 30 лет Нурсултан Назарбаев назвал своим преемником.

Впервые в Казахстане женщина была зарегистрирована кандидатом в президенты, ею стала депутат Дания Еспаева.