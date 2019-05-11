В России подсчитали все машины японских марок

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В России подсчитали все машины японских марок

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Фото: © РИА "Новости" / Виталий Аньков

Самой популярной оказалась "Тойота" — в стране на таких авто ездит почти четыре миллиона человек.

По дорогам России ездит 9,8 миллиона легковых машин японских автопроизводителей. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", это более 22% от общего объёма российского автопарка.

Самым популярным автомобилем эксперты называют "Тойоту" — 3,8 миллиона единиц или 39% от всех "японцев" в стране. Следом идёт "Ниссан" и "Митсубиси". В России их зарегистрировано 2,1 и 1,2 миллиона штук соответственно.

В пятёрку также попали "Хонда" и Мазда", число которых в стране практически одинаковое — 745 и 743 тысячи единиц. У остальных японских брендов этот показатель составляет менее 500 тысяч единиц.

Ранее аналитики назвали самые популярные французские автомобили на российском рынке.

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