На Урале корова забралась на крыши гаражей и удивила местных жителей

Пользователи соцсетей задались вопросом, как и зачем животное там оказалось и как будет оттуда слезать.

Корова забралась на крышу гаражей в городе Серов Свердловской области и невозмутимо стала по ней прогуливаться. Соответствующее видео появилось в паблике "Это Серов, детка!" в соцсети "ВКонтакте".

— Кто сказал, что в Серове ничего не происходит? — говорится в сообщении, сопровождающем запись.

Местные жители задались вопросами: как животное будет оттуда слезать, как забралось, а главное — зачем.

Как сообщалось ранее, селевой поток в Дагестане унёс стадо коров.