На Урале корова забралась на крыши гаражей и удивила местных жителей

Корова забралась на крышу гаражей в городе Серов Свердловской области и невозмутимо стала по ней прогуливаться. Соответствующее видео появилось в паблике "Это Серов, детка!" в соцсети "ВКонтакте".
— Кто сказал, что в Серове ничего не происходит? — говорится в сообщении, сопровождающем запись.
Местные жители задались вопросами: как животное будет оттуда слезать, как забралось, а главное — зачем.
Как сообщалось ранее, селевой поток в Дагестане унёс стадо коров.
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