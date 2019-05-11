На Урале корова забралась на крыши гаражей и удивила местных жителей

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На Урале корова забралась на крыши гаражей и удивила местных жителей

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Пользователи соцсетей задались вопросом, как и зачем животное там оказалось и как будет оттуда слезать.

Корова забралась на крышу гаражей в городе Серов Свердловской области и невозмутимо стала по ней прогуливаться. Соответствующее видео появилось в паблике "Это Серов, детка!" в соцсети "ВКонтакте".

Кто сказал, что в Серове ничего не происходит? — говорится в сообщении, сопровождающем запись.

Местные жители задались вопросами: как животное будет оттуда слезать, как забралось, а главное — зачем.

Как сообщалось ранее, селевой поток в Дагестане унёс стадо коров.

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