Команда Зеленского посоветовала Порошенко "убрать за собой"

Советник новоизбранного президента рассказал о новой системе отбора кадров в руководящие органы страны.

Александр Данилюк, советник Владимира Зеленского, заявил, что одним из первых шагов нового президента страны станет пересмотр "одиозных кадровых решений" Порошенко, который он принял в последние недели на посту. Последнему же он посоветовал прибраться.

— Уходя, лучше за собой убрать, — предаёт издание Лiга.net его слова.

В частности, он отметил назначения судей Верховного суда "добропорядочность которых вызывает вопросы". По его мнению, люди, которых назначили в последние недели работы администрации, не внушают доверия обществу.

Ранее Лайф сообщал, что в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе.