В квартире в Киеве обнаружили мёртвых родителей и истощённую девочку

Ребёнка 2017 года рождения срочно госпитализировали. А вот причина смерти взрослых неясна — на их телах не обнаружено травм.

Полиция украинской столицы сообщает, что в квартире многоэтажного дома на проспекте Павла Тычины были обнаружены тела двоих человек и истощённая двухлетняя девочка.

— Сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции при обследовании территории возле квартиры почувствовали специфический запах. После этого следователями было принято решение о санкционированном открытии дверей помещения с привлечением профильных служб, — приводит сайт нацполиции слова начальника отделения СО Днепровского УП ГУНП по Киеву Юлии Медведь.

В квартиру полицейские пытались попасть несколько дней назад после обращения женщины, заявившей, что её дочь не выходит несколько дней на связь. Однако тогда им никто не открыл дверь и не было веских причин взламывать квартиру девушки, её мужа и малолетнего ребёнка.

Для установления причин смерти взрослых назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Пару недель назад Лайф рассказывал, как тело украинки нашли под завалами мусора в её же квартире.