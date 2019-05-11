В Индонезии после бунта более 30 заключённых сбежали из тюрьмы

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В Индонезии после бунта более 30 заключённых сбежали из тюрьмы

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Фото: © Pixabay

Беспорядки начались после того, как полицейские задержали одного из преступников за то, что он употреблял наркотики.

Более 30 заключённых после беспорядков сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.

Бунт в колонии начался после того, как полицейские задержали одного из заключённых за употребление наркотиков в тюрьме. Сообщается, что осуждённые подожгли здание пенитенциарного учреждения и начали бросать камни в правоохранителей.

На место прибыли пожарные и начали эвакуацию заключённых. Из 495 человек эвакуировано 119.

Ранее сообщалось, что около 60 заключённых сбежало из тюрьмы в Венесуэле.

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