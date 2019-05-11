В Индонезии после бунта более 30 заключённых сбежали из тюрьмы

Беспорядки начались после того, как полицейские задержали одного из преступников за то, что он употреблял наркотики.

Более 30 заключённых после беспорядков сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.

Бунт в колонии начался после того, как полицейские задержали одного из заключённых за употребление наркотиков в тюрьме. Сообщается, что осуждённые подожгли здание пенитенциарного учреждения и начали бросать камни в правоохранителей.

На место прибыли пожарные и начали эвакуацию заключённых. Из 495 человек эвакуировано 119.

Ранее сообщалось, что около 60 заключённых сбежало из тюрьмы в Венесуэле.