В Индонезии после бунта более 30 заключённых сбежали из тюрьмы

Более 30 заключённых после беспорядков сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
Бунт в колонии начался после того, как полицейские задержали одного из заключённых за употребление наркотиков в тюрьме. Сообщается, что осуждённые подожгли здание пенитенциарного учреждения и начали бросать камни в правоохранителей.
На место прибыли пожарные и начали эвакуацию заключённых. Из 495 человек эвакуировано 119.
Ранее сообщалось, что около 60 заключённых сбежало из тюрьмы в Венесуэле.
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