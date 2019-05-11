Лукашенко рассказал о четырёх квартирах Сергея Доренко в Минске

По словам президента Белоруссии, многие известные россияне покупают жильё в столице республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что у Сергея Доренко в Минске четыре квартиры. Лидер страны сказал об этом во время проверки Студенческой деревни II Европейских игр.

— У Сергея Доренко (царствие ему небесное) здесь четыре квартиры. Он мне говорил о том, что здесь живёт. Где бы он что ни говорил, но я знаю его мнение о Минске: это самое удобное место для детей. И дети его часто здесь бывали, — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что белорусская столица не такая богатая, как Москва, но многие известные россияне любят бывать здесь и даже покупают землю и жильё.

Напомним, журналист Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Однако его дочери полагают, что отец мог быть отравлен.