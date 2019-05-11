Трамп назвал "простой способ" избежать повышенных таможенных пошлин

Ранее американский президент дал указание увеличить до 25% сборы на импорт китайских товаров.

Президент США Дональд Трамп предложил перенести производство в Штаты, чтобы избежать повышенных пошлин на импортируемые товары.

— Производите свои товары в старых добрых Соединённых Штатах. Это очень просто, — написал он на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, американский президент дал указание увеличить таможенные пошлины на китайские товары общим объёмом около 300 миллиардов долларов в год. Пекин пообещал принять ответные меры на эти действия.