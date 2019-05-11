Трамп назвал "простой способ" избежать повышенных таможенных пошлин

Президент США Дональд Трамп предложил перенести производство в Штаты, чтобы избежать повышенных пошлин на импортируемые товары.
— Производите свои товары в старых добрых Соединённых Штатах. Это очень просто, — написал он на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, американский президент дал указание увеличить таможенные пошлины на китайские товары общим объёмом около 300 миллиардов долларов в год. Пекин пообещал принять ответные меры на эти действия.
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