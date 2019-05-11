Эксперты назвали десять самых популярных в России автомобилей премиум-класса

Аналитики отмечают, что в первом квартале 2019 года продажи новых премиальных авто в стране выросли на 9%.

BMW 5-Series возглавил рейтинг самых популярных в России автомобилей премиум-класса. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", в списке значатся модели только трёх марок.

Лидера рейтинга в стране приобрели 1678 единиц, на втором месте с результатом 1618 штук расположился BMW X3. Бронзу уверенно получает Lexus RX (1610 шт.).

В десятке популярных также Mercedes-Benz E-Class, две модели BMW — Х5 и 3-Series, Mercedes-Benz — GLC, C-Class и GLS, а замыкает рейтинг Lexus NX.

По данным агентства, в первом квартале 2019 года продажи новых премиальных автомобилей в нашей стране выросли на 9% (до 34,5 тыс. шт.).

Ранее аналитики назвали самые популярные французские автомобили на российском рынке.