Мотоциклисты Москвы организуют пробег памяти Сергея Доренко

Читайте также

Мотоциклисты Москвы организуют пробег памяти Сергея Доренко

2

Фото: © instagram/rasstriga.pastushok

Заезд пройдёт по внутренней стороне Садового кольца от здания радиостанции "Говорит Москва" и обратно.

Коллеги известного журналиста Сергея Доренко, который скончался вечером 9 мая, объявили, что в память о нём будет организован мотопробег по Москве. Об инициативе спецкора "Медузы" Ильи Жегулёва сообщает радиостанция "Говорит Москва", где Доренко занимал должность главного редактора.

Завтра организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко, — высказался Жегулёв.

Мотоциклистов приглашают 12 мая приехать к 14 часам к редакции радиостанции "Говорит Москва" на Пятницкой улице, д.25, стр.1.

Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет за рулём мотоцикла. Медики назвали причиной смерти разрыв аорты.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×