Мотоциклисты Москвы организуют пробег памяти Сергея Доренко

Коллеги известного журналиста Сергея Доренко, который скончался вечером 9 мая, объявили, что в память о нём будет организован мотопробег по Москве. Об инициативе спецкора "Медузы" Ильи Жегулёва сообщает радиостанция "Говорит Москва", где Доренко занимал должность главного редактора.
— Завтра организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко, — высказался Жегулёв.
Мотоциклистов приглашают 12 мая приехать к 14 часам к редакции радиостанции "Говорит Москва" на Пятницкой улице, д.25, стр.1.
Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет за рулём мотоцикла. Медики назвали причиной смерти разрыв аорты.
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