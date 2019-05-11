СМИ: Похороны Сергея Доренко перенесены

Известный журналист упал 9 мая с мотоцикла в Москве, медики не смогли вернуть его к жизни.

Прощание с журналистом Сергеем Доренко состоится на Троекуровском кладбище завтра, 12 мая, в 11:00, но похорон в этот день не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

По словам источника агентства, завтра состоится кремация журналиста.

— Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут [прах]. Про кладбище пока нет информации, возможно, потом будут похороны, но это ещё не решено, — говорится в сообщении.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что Доренко похоронят завтра, 12 мая, на Троекуровском кладбище в Москве.

Журналист скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Также сообщалось, что в правоохранительные органы обратились его дочери. Они полагают, что отец мог быть отравлен.