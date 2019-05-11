В ДНР заявили, что морпехи ВСУ отказались от вылазки и застрелили командира

Отмечается, что предыдущая операция ВСУ оказалась провальной, поэтому бойцы не стали выполнять приказ даже под угрозой трибунала.

Морские пехотинцы ВСУ отказались совершать боевую вылазку в районе Волновахи даже под угрозой трибунала. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.

Солдаты ВСУ объясняли, что прошлая операция Киева была провальной — погиб один из диверсантов. Однако офицер 88-го батальона бригады капитан Голик попытался сначала призвать подчинённых к совести, а после начал запугивать.

— Перешёл к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе словесной перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира, — сообщает начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Чтобы скрыть инцидент, командование диверсантов решило представить смерть офицера результатом обстрела ВСУ со стороны Народной милиции ДНР.

Напомним, в начале мая сотрудники Народной милиции ДНР обезвредили группу диверсантов ВСУ. Украинские военные бросили на месте столкновения своего сослуживца и сбежали. Мужчина скончался.

Ранее Лайф со ссылкой на Луганский информационный центр также сообщал, что украинских военных обучают диверсиям инструкторы из Литвы и Польши.