Катя Лель сообщила о новой встрече с инопланетянами

Читайте также

Катя Лель сообщила о новой встрече с инопланетянами

117

Катя Лель. Фото: © РИА "Новости" / Екатерина Чеснокова

Ранее исполнительница рассказывала, что после первого контакта с пришельцами она потеряла зубы.

Певица Катя Лель сообщила поклонникам, что вновь столкнулась с гостями с других планет. Она опубликовала видео ночного Кисловодска, в котором смутно заметно, как в небе мерцают две точки.

Они всегда рядом, — подписала певица ролик на странице в "Инстаграме".

Лель отметила, что мерцающие точки первой заметила её 10-летняя дочь Эмилия, наблюдая за городом с балкона в отеле.

Напомним, ранее певица рассказала, что после первого контакта с пришельцами она потеряла зубы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×