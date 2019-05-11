Катя Лель сообщила о новой встрече с инопланетянами

Ранее исполнительница рассказывала, что после первого контакта с пришельцами она потеряла зубы.

Певица Катя Лель сообщила поклонникам, что вновь столкнулась с гостями с других планет. Она опубликовала видео ночного Кисловодска, в котором смутно заметно, как в небе мерцают две точки.

— Они всегда рядом, — подписала певица ролик на странице в "Инстаграме".

Лель отметила, что мерцающие точки первой заметила её 10-летняя дочь Эмилия, наблюдая за городом с балкона в отеле.

Напомним, ранее певица рассказала, что после первого контакта с пришельцами она потеряла зубы.