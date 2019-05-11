Ребёнок погиб под колёсами КамАЗа с песком

В Херсоне произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь 11-летнего подростка. На улице Ракетной ребёнок на велосипеде вылетел под колёса гружённого песком КамАЗа, сообщает региональное отделение нацполиции Украины.
Ребёнок от полученных травм скончался на месте. Правоохранители завели уголовное производство по второй части 286 статьи УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Будет ли предъявлено обвинение 52-летнему водителю, решится после проведения всех необходимых экспертиз.
В Кольском районе Мурманской области России несколько недель назад автомобилист из-за другого лихача врезался в фуру, причём последние секунды перед столкновением снял видеорегистратор.
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