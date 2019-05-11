Минувшая ночь в Москве оказалась самой тёплой с начала года

На метеостанции ВДНХ было зафиксировано +17 градусов. Но самым жарким оказался центр столицы.

Ночь на 11 мая стала самой тёплой в столице с начала года. Об этом сообщают "Метеоновости".

— Температура на станции ВДНХ составила плюс 17 градусов. В центре города, на Балчуге, было ещё теплее — плюс 18,3 градуса, — говорится в сообщении.

Прохладнее всего было на западных и северо-западных окраинах города: в Немчиновке — плюс 16,1 градуса, в Тушине — плюс 16,3 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что в столице до вечера 11 мая продлён жёлтый уровень опасности, объясняя это тем, что с юго-востока в Центральную Россию надвигается циклон.