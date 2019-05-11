Автобус столкнулся с внедорожником в Индии, погибло минимум 14 человек

Andhra Pradesh: 13 dead and several injured after two vehicles collided in Veldurthi of Kurnool district today. More details awaited. pic.twitter.com/lHoIlDsBkO— ANI (@ANI) 11 мая 2019 г.
Как минимум 14 человек погибли в результате столкновения автобуса и внедорожника в штате Андхра-Прадеш в Индии. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на полицию.
По предварительным данным, автобус ехал на большой скорости, а столкновение произошло, когда внедорожник выехал на встречную полосу.
В полиции не исключают, что число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае столкнулся грузовой поезд с микроавтобусом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени