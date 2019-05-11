Автобус столкнулся с внедорожником в Индии, погибло минимум 14 человек

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Автобус столкнулся с внедорожником в Индии, погибло минимум 14 человек

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Автомобиль выехал на встречную полосу, где на большой скорости ехал общественный транспорт.

Как минимум 14 человек погибли в результате столкновения автобуса и внедорожника в штате Андхра-Прадеш в Индии. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, автобус ехал на большой скорости, а столкновение произошло, когда внедорожник выехал на встречную полосу.

В полиции не исключают, что число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае столкнулся грузовой поезд с микроавтобусом.

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