Станция "Савёловская" БКЛ стала самой популярной в соцсетях

Она открылась 30 декабря 2018 года и расположена под площадью Савёловского вокзала.

Фото станции "Савёловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) чаще других станций московского метро публиковали в соцсетях в апреле. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Фотографии каких станций # м осметро чаще всего выкладывают в соцсетях? Лидером апреля стала открытая недавно "Савёловская", — говорится в микроблоге мэра столицы в Twitter.

Собянин добавил, что в список самых популярных также попали станции метро "Солнцево", "Говорово", "Маяковская", "Комсомольская", "Парк Победы", "Румянцево", "Киевская", ЦСКА и "Саларьево".

Напомним, станция "Савёловская" Большой кольцевой линии открылась 30 декабря 2018 года. Она расположена под площадью Савёловского вокзала.

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