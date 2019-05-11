"Манчестер Юнайтед" отказался от игрока из-за склонности его родных к полноте

В клубе опасаются, что с возрастом Маттейс Де Лигт потеряет скорость и станет неповоротливым.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от борьбы за защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта из сборной Нидерландов из-за опасений насчёт его веса. Семья футболиста склонна к полноте. Об этом сообщил портал ESPN.

На склонность к избыточному весу родственников 19-летнего футболиста обратил внимание скаут клуба. Он предположил, что с возрастом Де Лигт потеряет скорость и мощь и станет неповоротливым. Теперь главный претендент на игрока — каталонская "Барселона".

Ранее генеральный директор "Аякса" бывший голкипер Эдвин ван дер Сар подтвердил, что Де Лигт, скорее всего, покинет амстердамский клуб этим летом.

Маттейс Де Лигт выступает в первой команде "Аякса" с 2016 года. На портале Transfermarkt его профессиональные качества оценивают в 70 миллионов евро.

Между тем "Манчестер Юнайтед", возможно, переключится на альтернативные варианты, среди которых защитник сборной Англии Гарри Магуайр.

Ранее Лайф сообщал, что Маттейс де Лигт — самый молодой автор гола "Аякса" в плей-офф Лиги чемпионов с 1996 года.