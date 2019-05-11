Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в музее Ирландии

Актриса предположила, что именно так будет выглядеть её брат, если воспользуется тушью и наденет парик.

Пользователи соцсетей жёстко раскритиковали восковую фигуру персонажа "Игры престолов" Дейенерис Таргариен. Экспонат появился в Дублинском музее восковых фигур. По их мнению, он совсем не похож на героиню сериала.

— Выглядит так, будто кто-то пытался сделать Дэвида Бэкхема и передумал в процессе, более того, этот человек даже точно не представлял, как выглядит Дэвид Бекхэм или Эмилия Кларк, — прокомментировал пользователь whoiscatmcqueen снимок на официальной странице музея в "Инстаграме".

К слову, фотография набрала всего 183 лайка. Недовольной осталась и сама Эмилия Кларк. Актриса считает произведение дублинских мастеров пугающим.

— Если кто-то хочет знать, как на самом деле выглядит мой брат, то вот — именно так он и выглядит, если воспользуется тушью и наденет парик, — заявила она в эфире вечернего шоу Джимми Киммела.

Ранее Лайф сообщал, что пользователей соцсетей возмутили спойлеры финала "Игры престолов".