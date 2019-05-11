В Киеве людей эвакуировали из аэропорта и ТЦ из-за сообщений о бомбе

С начала года в столице Украины было зафиксировано 247 сообщений об угрозах взрыва.

После сообщения о заложенных взрывных устройствах сотрудники киевской полиции произвели эвакуацию людей одного из столичных аэропортов и нескольких магазинов. Об этом сообщает УНН.

Эвакуацию провели в аэропорту Жуляны, двух торговых центрах и ряде супермаркетов. Сейчас проводится проверка всех объектов, там работают кинологи и взрывотехники.

Согласно данным издания "Информатор", с начала 2019 года всего было зафиксировано 247 сообщений о бомбах в Киеве. Только накануне специалисты провели обследование мэрии столицы и ещё 27 объектов, среди которых были больницы, жилые дома и мосты. Однако ни одно из сообщений не подтвердилось.

Ранее в Киеве с майдана эвакуировали около полутора тысяч человек из-за сообщений о возможном минировании.